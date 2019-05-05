У Росії депутат, привертаючи увагу ЗМІ до проблеми ошуканих забудовником, стріляв з автомата у дворі житлового будинку

У суботу, 4 травня, в місті Камышове, що в Росії, депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія» Дмитро Іонін став стріляти в повітря з автомата у дворі житлового будинку.

За словами парламентарія, він був зайнятий проблемою ошуканих забудовником людей.

Депутат стверджував, що займався питаннями людей, яких обдурив забудовник. При цьому йому нібито дали в руки іграшковий автомат, він «натиснув» і промовив: «О, ніфіга собі, як голосно звучить».

«Павло Грибків, людина, яка в Камышлове цією проблемою займається, дав мені його в руки і сказав: «Ось, дивись, охолощенный автомат». Я натиснув — постріляв. Приїхала поліція. Охолощенный автомат я дійсно взяв у руки, відео все бачили», — сказав він.

І хоча адміністративний протокол на нього не складали Іонін визнає себе неправим і готовий відповідати за свої дії. Однак при цьому він розповів, що забудовник Дмитро Млинців «обікрав людей», оскільки в побудованому будинку люди не отримали квартири, але змушені виплачувати за них кредит, а винний «при незрозумілою лояльності місцевої прокуратури», отримав кримінальну статтю, але був амністований у зв’язку з ювілеєм Перемоги.

За словами Ионина, йому вдалося привернути увагу ЗМІ до проблеми цієї стріляниною, бо він пообіцяв наступного разу, щоб досягти такої мети «стріляти з гармати».