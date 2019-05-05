Сигнал 5G може погіршити якість прогнозів погоди

Мережа 5G, яку вже запустили в США, Південній Кореї, Швейцарії і деяких містах Китаю, може руйнувати чутливі супутникові інструменти, що використовуються для моніторингу змін в атмосфері. Найбільш небезпечний наслідок, до якого може призвести її впровадження, — погіршення здатності метеорологів прогнозувати сильні шторми, що несуть загрозу для життя людей.

В чому проблема

Прибори на борту супутників вивчають такі явища як водяна пара, дощ, сніг і хмарність — усі важливі фактори, що впливають на погоду. Проблема полягає в тому, що радіочастоти, які будуть використовувати нові мережі 5G, можуть спотворити результати спостережень супутників.

Один із прикладів – частота 23,8 гігагерца (ГГц). На цій конкретній довжині хвилі водяна пара випускає слабкий сигнал, який відстежується метеорологічними супутниками. Потім синоптики використовують цю інформацію для виявлення вірогідності шторму. Деякі мобільні мережі 5G можуть передавати сигнал із частотою, близькою до частоти водяного пару. Таким чином вони генерують сигнал, дуже схожий на наявність пару в атмосфері. Синоптики не зможуть помітити різницю, і прогнози стануть неточними.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Федеральна комісія зв’язку США і аналогічні агенції в інших країнах вже почали проводити аукціони з продажу частот, близьких до 23,8 ГГц, майбутнім 5G провайдерам. Частоти 36-37 ГГц використовуються для вивчення дощу та снігу; 50 ГГц — для вимірювання температури повітря, а 86-92 ГГц – для аналізу хмарності. Усі вони містять ділянки хвильового діапазону, який також пропонуватимуть на торгах для провайдерів у США.

Поки що невідомо, чи будуть інші країни продавати ці частоти для 5G мережі найближчим часом. Наприкінці року питання буде обговорюватися на всесвітній конференції в Єгипті, тому синоптики обіцяють лобіювати свої інтереси в багатьох країнах, щоб зберегти свою здатність давати точні прогнози.

Як повідомляв порту «Навколо світу. Україна», 4G допоможе скоротити витрати палива літаком ту годину перельоту.

За матеріалами

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