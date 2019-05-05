У Донецькій області чоловік підірвався на снаряді

Потерпілий знайшов снаряд на березі річки, приніс додому і почав його розбирати, що і викликало вибух.

У селі Велика Новосілка Донецької області місцевий житель загинув в результаті вибуху снаряда, який він знайшов на березі річки, повідомляє прес-служба Нацполиции.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні був доставлений 32-річний житель з численними пораненнями голови, тіла і кінцівок. На місце події була направлена слідчо-оперативна група.

«Встановлено, що потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому і почав його розбирати, що і викликало вибух», — повідомили в поліції.

В даний час правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення обставин події.