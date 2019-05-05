Терезу Мей звинуватили в розголошенні таємниці переговорів

Мей на цьому тижні готова піти на останній відчайдушний ризик.

Міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів Джон Макдоннелл заявив, що Тереза Мей поставила під загрозу зриву переговори з “Брекзиту” заради власних інтересів.Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей порушила умови конфіденційності переговорів, які її партія веде з парламентською опозицією з питання нової угоди з “Брекзиту”.

Про це заявив міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів (друга людина в опозиції) Джон Макдоннелл. За його словами, прем’єр-міністр поставила під загрозу зриву переговори з “Брекзиту” заради власних інтересів.

Настільки різка реакція послідувала у відповідь на публікацію британського тижневика The Sunday Times”, який у неділю, 5 травня, повідомив можливі умови компромісу, який Мей нібито збирається запропонувати, щоб заручитися підтримкою опозиційної партії.

“Прем’єр-міністр Мей на цьому тижні готова піти на останній відчайдушний ризик, щоб домогтися “Брекзита”, і запропонувати Джеремі Корбину три великих компромісу в обмін на підтримку при проведенні через парламент . – Ред.) нової угоди”, – зазначили журналісти The Sunday Times.

Питання, за якими Мей нібито готова піти на поступки, – це створення тимчасового митного союзу з ЄС, чинного до чергових загальних виборів в 2022 році, а також введення єдиних правил ринкового обороту для певних категорій товарів і прийняття закону, що гарантує трудящим у Великобританії ті ж права, що і в Євросоюзі.