Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей

На території ОРДО за підтримки РФ проходить тотальна мілітаризація дітей, підлітків та молоді.

Про це заявляє правозахисна організація «Східна правозахисна група», публікуючи відповідну відео.

Зазначається, що група проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей.

«Ми виявили, що НВФ «ДНР» за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, що проживає на окупованій частині Донецької області, через табори військової підготовки та псевдопатріотичні клуби», — наголошують в організації.

Правозахисники вважають, що таким чином НВФ і РФ готує плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.

«Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і «Русского мира». На організацію тренувальних таборів витрачаються колосальні фінансові ресурси», — відзначають вони.

Правозахисники закликають міжнародне співтовариство і уряд України вжити всі необхідні дії, спрямовані на припинення мілітаризації дітей, підлітків і молоді на окупованій частині Донецької області.