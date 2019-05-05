На 76-му році померла відома українська балерина

На 76-му році пішла з життя народна артистка України, прима-балерина Дніпропетровського академічного театру опери та балету Леонора Еллінська. Про це повідомляє прес-служба театру на своїй сторінці в Facebook.

«З почуттям глибокої скорботи повідомляємо про смерть прима-балерини Дніпропетровського академічного театру опери та балету, педагога-репетитора, заслуженої артистки РРФСР, народної артистки України Еллінської Леонори Михайлівни», — йдеться в повідомленні.

Серце артистки перестало битися напередодні — 4 травня.

Про інші обставини смерті і дату прощання поки не повідомляється.

Леонора Еллінська народилася 22 квітня 1944 року, в 1975 році стала солісткою Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

На сцені вона втілювала образи Одетти-Оділлії в «Лебединому озері», Аврори у «Сплячій красуні», Попелюшки і Жизелі в однойменних балетах, Фрігії в «Спартаку», Мавки в «Лісовій пісні», Ширін в «Легенді про кохання», Геро — «Багато шуму з нічого», Аліман — «Материнське поле», “Мерседес” — «Дон Жуан» та ін.

Останній спектакль, в якому танцювала прима, — балет “Це танго в червні», який відбувся 22 травня 2011 року. На той момент їй було 67 років.