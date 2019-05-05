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Власник готелю в Чехії, в який не селять росіян Криму: «Ми отримуємо багато загроз від прихильників Росії»

05.05.2019

Після рішення Конституційного суду Чехії, що в забороні селитися в Brioni Boutique Hotel в Остраві росіянам, що підтримує анексію Криму, немає ознак дискримінації, власнику готелю Томашу Крчмаржу почали надходити численні погрози.

Відзначається, що загрожують Крчмаржу через соціальні мережі росіяни та чехи, які підтримують позицію Москви. Власник готелю звернувся в поліцію.

«Ми отримуємо багато загроз від прихильників Росії. Погрожують, що вб’ють власника готелю, а сам готель підпалять», – сказав Крчмарж.

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