На Донбасі окупанти п’ять разів порушили “тишу”, втрат немає

Станом на 18:00 неділі російсько-окупаційні війська п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, – зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник тричі обстріляв позиції українських військових: із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля селища міського типу Талаківка; з ручних протитанкових гранатометів – біля села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” позиції Об’єднаних сил ворог обстріляв двічі: з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новоолександрівка; з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське.