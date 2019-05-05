Водієві Макрона пред’явили звинувачення з-за перевищення швидкості і втечі від поліцейських

Водій президента Франції Еммануеля Макрона втік від поліції після того, як його спіймали на перевищенні швидкості.

За неофіційною інформацією, водій перебував за кермом автомобіля з автопарку Єлисейського палацу. Він прямував в Версаль і на дорозі поліцейські з радарами зафіксували перевищення швидкості. Поліція повідомляє, що автомобіль відмовлявся зупинятися, але офіцер зазначив номерний знак автомобіля і машина була простежена до президентського палацу.

Водій, якого формально звинуватили у відмові виконувати вказівки поліції, був ідентифікований у лютому. Повідомлялося, що в той час він не був при виконанні обов’язків і більше не працює шофером президента, але, як повідомляється, після 20-денного відсторонення йому дали іншу роботу в Єлисейському палаці.

Чиновники адміністрації президента відмовилися коментувати справу, заявивши, що рішення про майбутнє водія буде прийнято після того, як відбудеться його розгляд його справи в суді. Слухання очікується в січні 2020 року.

У разі визнання винним йому загрожує максимум тюремне ув’язнення строком на три місяці та штраф у розмірі до 3750 євро. Раніше ми повідомляли, що результати опитування у Франції показали, що популярність президента Франції Еммануеля Макрона різко зросла в дні після пожежі в Соборі Паризької Богоматері.