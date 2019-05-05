У Сумах водій маршрутки скоїв смертельний наїзд на 8-річну дитину на очах у його брата

У Сумах маршрутне таксі збило хлопчика, якому на вигляд близько 8 років. Дитина загинула на місці.

За словами начальника відділу комунікації ГУ Нацполиции в Сумській області Ельвіри Бигановой, повідомлення про смертельне ДТП надійшло на лінію “102” сьогодні, 5 травня, близько 15:50.

“На вулиці Богуна біля магазину “Веселка” в районі будинку №11 маршрутка №61 скоїла наїзд на хлопчика, якому на вигляд близько 8 років. Наїзд виявився смертельним. За даними Управління патрульної поліції в Сумській області маршрутка рухалася в напрямку вулиці Харківській на Богуна.

Пригода сталася у районі зупинки. Попередньо, хлопчик вийшов з магазину разом із братом, на очах у якого сталося ДТП”, – йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.