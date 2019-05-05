У Києві троє озброєних злочинців у балаклавах пограбували чоловіка

У Києві злочинці у балаклаві, погрожуючи пістолетом, відібрали у чоловіка рюкзак з особистими речами та мобільним телефоном. За скоєння злочину їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відзначається, що в чергову частину Дніпровського управління поліції звернувся 22-річний хлопець, який повідомив, що біля будинку на вулиці Ентузіастів на нього напали троє невідомих у балаклаві і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали особисті речі. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександр Кузьміна, патрульні поліцейські відпрацьовували територію, прилеглу до місця злочину, і на одній з вулиць району затримали 26-річного уродженця Київської області. “Під час поверхневого огляду виявили у кишенях чоловіка балаклаву і зброю, яка виявилася краденою. Згодом за місцем проживання ми затримали ще двох підозрюваних. Це – уродженці Київщини, 1998 і 1999 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності”, – розповів Кузьмін.

Слідчо-оперативна група вилучила зброю і відправила його на експертизу. Трьох молодиків правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз перевіряємо інформацію про причетність зловмисників до скоєння інших злочинів на території міста Києва”, – додав Олександр Кузьмін.