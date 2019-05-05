Саакашвілі виступив у підтримку Зеленського щодо його ідеї перенести АП

Ідея новообраного президента України Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента (АП) – правильна.

Таку думку висловив 5 травня в Facebook екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі.

“Я вважаю, що адміністративний центр, взагалі, потрібно перенести з центру Києва в чисте поле, в географічний центр країни, наприклад, місто Шпола на Черкащині. Витрати можна покрити продажем адміністративних будівель на аукціоні, а в довгостроковій перспективі країна виграє і фінансово, і політично”, – написав він. За словами політика, кияни виграють від цього рішення, тому що “частково розвантажиться центр міста”.

“Вкрай важливо, щоб новий адміністративний апарат становив не більше 30% від сьогоднішньої його чисельності, а Верховну Раду потрібно скоротити мінімум в два рази, і це питання дуже легко пройде на всенародному референдумі”, – вважає Саакашвілі.