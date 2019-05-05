«Поки Нацрада це даішник в кущах». Генпродюсер NewsOne прокоментував відставку Артеменко

Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов прокоментував раптову відставку Юрія Артеменка.

На думку Василя Голованова, зміна кадрового складу Нацради прекрасний привід поговорити про його функціях.

«Зміна кадрового складу Нацради прекрасний привід поговорити про його функціях. Чим він взагалі повинен займатися? Поки що Нацрада це даішник в кущах, який сидить і чекає, поки ти не потрапиш в той ряд.

В ідеалі вони повинні працювати на випередження, тобто інформувати, передбачати ризики, пояснювати й пояснювати, як діяти. Ось, наприклад, дебати на стадіоні. Комісії слід було б зібрати прес-конференцію напередодні і роз’яснити, як відбуватиметься трансляція. Ми ж поки чекаємо, де і як нас за це оштрафують або покарають.

Це їх стиль. Всі засідання комісії були схожі на публічний суд неугодних, де двієчників вичитували за нерівний почерк.

Ми хотіли конструктивної бесіди, нас там ніхто не слухав. А після виписували попередження за порушення, на які ні за яких обставин не звернули увагу на інших, лояльних до влади, каналах.

Потрібно міняти закон про Раду та переглядати квотний принцип призначення. Навіщо президенту контролювати половину членів ради? Навіщо йому взагалі така велика квота? Нехай це буде один чоловік і по одному представнику від кожної фракції. Щоб не було перекосу впливу, і рада заново не звинуватили в заангажованості», — розповів генеральний продюсер телеканалу NewsOne «Країні».