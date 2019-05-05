В Шереметьєво через пожежу літак здійснив аварійну посадку. Відео

Літак прямував до Мурманська

В Московському аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку літак, який летів в Мурманськ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що літак після посадки був повністю охоплений полум’ям. Людям довелося евакуюватися з рятувальним трапах.

Джерела в екстрених службах регіону повідомили, що жертвами пожежі в літаку стали щонайменше 10 осіб, ще 10 отримали поранення.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO

— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 травня 2019 р.