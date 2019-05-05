У США відомого блогера посадили на 10 років

Знаменитість заарештували в 2017 році.

У США відомого YouTube-блогера і співака Джона Остіна засудили до 10 років ув’язнення у в’язниці за те, що він просив 14-річних дівчат надсилати йому інтимні відео.

Йому ставили виробництво та розповсюдження дитячої порнографії. У лютому 2019 року блогер зізнався, що умовив шістьох неповнолітніх дівчат зняти відверті відео зі своєю участю.

“Виробництво і розповсюдження дитячої порнографії є надзвичайно серйозними злочинами, які загрожують безпеці наших дітей і громад. Дії Джонса забрали у його жертв та їхніх родин те, що вони ніколи не зможуть повернути”, – заявила помічниця прокурора США Кетрін Нефф Уелш.

Відзначається, що під час спілкування з дівчатами, Джонс пояснював їм, як саме варто позувати перед камерою, щоб догодити йому.

“Для початку підійди ближче і скажи: Привіт, Остін, це (ім’я) і ці сідниці належать (вкажи вік), а потім ляскай за ним протягом 30 секунд. Зрозуміла?” – писав він підліткам.

На даний момент відомо про щонайменше 30 подібних випадках. Неповнолітні подписчицы блогера надсилали йому відео, щоб довести свою прихильність.