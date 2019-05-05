Газпром хотів побудувати в Мінську «незалежний містечко»

У 2015 році «Газпром» затіяв будівництво багатофункціонального комплексу в Мінську на місці автовокзалу «Московський». В рамках цього проекту російська газова монополія вирішила звести ще й власний енергоцентр. «Газпром трансгаз Білорусь» довірив цю справу сербської компанії Energoprojekt Oprema. Але енергоцентр за 50 млн доларів так і не був втілений в життя, а сторонам довелося з’ясовувати стосунки в суді в Стокгольмі.

Фото: Станіслав Шаршуков, TUT.BY

Нагадаємо, «Газпром» хотів побудувати в Мінську комплекс з окремих будівель — хмарочос заввишки 185 метрів (штаб-квартира «Газпром трансгаз Білорусь»), п’ять офісних будівель, спортивний і медичний центри, а також дворівневий стилобат з паркінгами. Перед проектувальниками стояло завдання забезпечити «Газпром Центр» усіма енергоресурсами. Тому вирішили побудувати ще й власний енергоцентр.

Проект взялася реалізувати сербська компанія «Енергопроект Опрема». Передбачалося звести триповерховий будинок енергоцентру загальною площею біля 7 тис. кв. м. Вироблення енергії планувалося здійснити трьома газовими турбінами. В результаті спалювання природного газу енергоцентр міг виробляти електроенергію, тепло і холод. Була ідея на покрівлі будівлі встановити сонячні батареї.

«Таким чином, МФК „Газпром-Центр“ — це повністю незалежний містечко. Тим не менше він буде підключений до міських інженерних мереж, які виступають в якості запасного варіанту харчування. Але це тільки актуально для електропостачання. Що стосується теплопостачання, багатофункціональний комплекс ні до чого іншого не буде підключений», — пояснював в інтерв’ю журналу «Майстерня. Сучасне будівництво» головний інженер філії «Управління по організації будівництва багатофункціонального комплексу» ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» Володимир Мейлах.

«Енергопроект Опрема» обіцяла здати енергетичний центр «під ключ», тобто компанія займалася низкою питань — від проектування до постачання обладнання. Загальна вартість енергоцентру оцінювалася в 50 млн доларів. Його планувалося звести за 23 місяці, говорилося в повідомленні сербської компанії.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У 2016 році «Газпром трансгаз Білорусь» призупинив будівництво багатофункціонального центру в Мінську. Це відбулося на тлі спору влади Білорусі з Москвою щодо ціни на газ.

Восени 2017 року білоруська «дочка» Газпрому в односторонньому порядку розірвала контракт з «Енергопроект Опрема» і відкликала гарантії та авансові платежі. За інформацією TUT.BY незадовго до цього «Газпром трансгаз Білорусь» почав перепроектування всього проекту.

Сербська компанія з таким підходом не погодилася і зажадала компенсацію за поставлене обладнання та надані послуги з проектування. «Газпром трансгаз Білорусь» сам припинив роботи, хоча «Енергопроект Опрема» поставила обладнання (на 22,7 млн доларів. — Прим.TUT.BYзгідно з договірними зобов’язаннями, згідно з яким замовник стає власником устаткування по його прибутті на будівельний майданчик, пояснили в сербській компанії.

Сторони намагалися врегулювати ситуацію мирним шляхом. Але в підсумку «Енергопроект Опрема» подала позовну заяву на «Газпром трансгаз Білорусь» в Міжнародний арбітражний суд Стокгольма, як це передбачено умовами контракту.

Справа в Швеції розглядалося більше року, і лише на минулому тижні був винесений вердикт. Як випливає з фінансової звітності сербської компанії, «24 квітня Стокгольмський арбітраж (…) постановив, що „Енергопроект Опрема“ має право на компенсацію в розмірі більше 30 мільйонів доларів» за поставлене устаткування й надані послуги «Газпром трансгаз Білорусь».

В «Газпром трансгаз Білорусь» не коментують інформацію про суперечку із сербською компанією.

У березні гендиректор «Газпром трансгаз Білорусь» Володимир Майоров говорив про те, що ведеться робота над посиленням пальового фундаменту висотної будівлі. «Газпром Центр» планується побудувати до кінця 2020 року. Фото: Гліб Малофєєв, TUT.BY

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