Навіщо нам потрібен м’ясної патріотизм?

Структура споживання м’яса виглядає сьогодні в Росії, як у найбідніших країн, які споживають в їжу головним чином дешеву, вирощену промисловими способами курятину

Набирає силу скандал з главою «Мираторга», який досить хамській формі закликав росіян стати патріотами, купуючи вітчизняні продукти, – пише в ЖЖ популярний блогер Володимир Стечкин.

Все б нічого в цьому заклику, якщо б він не пролунав на тлі пропозицій все того ж «Мираторга» про заборону ввезення м’ясної і молочної продукції в ручній поклажі росіян. А це вже відгонить відвертим лобіюванням власних приватних інтересів людей з прізвищем, підозріло схожою з прізвищем дружини Дмитра Медведєва – Світлани Линник.

До речі, від своєї спорідненості обидві сторони щосили відрікаються. Воно і зрозуміло, так як ситуація виглядає дуже негарною у світлі численних преференції і субсидій від держави, які отримують співвласники «Мираторга» брати Лінники. Причому інтереси «Мираторга» часто представляли і захищали особисто Медведєв і Путін. Як всередині Росії, так і поза її, просуваючи експорт яловичини та свинини на ринки Китаю і Японії.

Якщо хтось хоче детальніше ознайомитися з історією цієї каламутної кампанії, то можете сходити за посиланням.

Я ж у світлі всього вищесказаного хочу поділитися з найбільш свіжими даними Росстату по виробництву і структурі м’яса в РРФСР і Росії:

З графіка видно, що капіталістична РФ змогла тільки нещодавно перевершити показники РРФСР 1990 року у виробництві м’яса. Через 27 років! Що очевидно не говорить на користь капіталізму для країни в цілому. Заради чого, питається, люди терпіли нестатки, недоїдали м’яса і молока усі ці майже тридцять років? Тільки заради того, щоб брати Лінники набивали собі кишені і вчили нас патріотизму? І мільйони людей при цьому залишилися без роботи в сільській місцевості і яка тепер виглядає так, ніби там Мамай з Гітлером пройшли?

При цьому сильно змінилася структура виробництва в кілограмах на людину в рік:

Структура споживання м’яса росіянами тепер виглядає, як у найбідніших країн, які споживають в їжу головним чином дешеву, вирощену промисловими способами, тобто з застосуванням антибіотиків і гормонів росту, пухку і малоцінну в харчовому відношенні курятину. Яловичина ж з самого масового м’яса на столі радянської людини перетворилася в дорогий і дефіцитний в харчуванні продукт.

До речі, ще раз зверніть увагу на перший графік. Добре помітно, як у радянський час виробництво м’ясо сильно коливалося через коливання кліматичних умов. Це говорить про те, що тваринництво було прямо прив’язана до виробництва зелених кормів і зерна для сельзхозживотных. Неврожай зернових приводив до спаду виробництва м’яса і молока. Це означає, що тварин годували головним чином натуральними кормами і зерном без усякої хімії, і ліків.

Після 2005 року спостерігається суцільний зростання виробництва без особливих коливань. Це означає, що сучасних сільгосптварин і птиці відгодовують з використанням сучасних біохімічних технологій та інших «чудес» науки. Ці «чудеса» часто призводять до того, що бідні верстви населення споживають не саму здорову та корисну їжу. Здорова і корисна ж їжа, така як мармурове м’ясо бичків породи абердин-ангус (на першому фото), ростуть на вільному випасі у «Мираторга», для звичайних росіян просто недоступна.

Про що нарікають брати Линник, домагаючись від держави нових субсидій на нарощування експорту яловичини в більш платоспроможні країни.