Як в СРСР переписували минуле

Так, друзі — сьогодні буде пост про те, як у СРСР переписували минуле. Думаю, ви всі читали знаменитого письменники Оруелла — його безсмертний роман “1984” і не менш відому повість “Скотний двір” (в іншому перекладі — “Ферма тварин”), якщо немає — то обов’язково прочитайте, там досить точні описи всіх моделей сучасних диктатур.

У романі “1984” Оруела дуже точно описав, як диктатори стараються “змінити минуле”, щоб вплинути на уми людей. Приміром, якщо Океанія починала війну з Остазией, то в газетах стверджувалося, що Океанія завжди воювала з Остазией, а всі згадки про те, що війни не було — знищувалися. Або більш побутовий приклад — якщо кілограм масла починав коштувати 5 доларів замість 4-х, то в газетах писали так — масло подешевшало з 6 доларів до 5-ти, а всі згадки про те, що зовсім недавно олія коштувала 4 долари — стиралися шляхом знищення і переписування всіх старих друкованих джерел інформації.

Найцікавіше в усьому цьому те, що в СРСР нерідко “розправлялися з минулим” саме таким чином, який був описаний у Оруелла. У сьогоднішньому пості — розповідь про одному такому прикладі, який знайшов особисто я ще в дитинстві. Обов’язково заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Мова піде про другому виданні “Великої Радянської Енциклопедії” — в дитинстві у мене було повне друге видання цієї енциклопедії, звідки я прочитав чимало статей. Взагалі “ВІКІПЕДІЯ” витримала три видання — перше виходило в 1926-47-м, друге видання — у 1949-58-м, а третє — в 1969-78-м. Що цікаво, просто так купити цю енциклопедію у магазині було не можна — моя бабуся отримувала ці книги підписки у порядку їх виходу.

Друге видання “ВІКІПЕДІЯ” являло собою 50 томів з блакитними корінцями (49 томів зі статтями за алфавітом і 50-й тематичний тому під назвою “СРСР“), які займали рівне 4 полиці у заскленому книжковій шафі. Думаю, ви звернули увагу, що втричі видання енциклопедії почало виходити ще при Сталіні, а закінчило видаватися вже за Хрущова — ось-тут-то і криється оруэлловщина.

Одного разу я гортав один з томів “ВІКІПЕДІЯ”, що вийшов вже після 1953 року, і натрапив на одну цікаву пам’ятку, яка була вкладена в самому початку книги. Ось що вона говорила:



ПЕРЕДПЛАТНИКУ

ВЕЛИКИЙ РАДЯНСЬКОЇ ЭЦИКЛОПЕДИИ

Госудрствернное наукове видавництво “Велика Радянська Енциклопедія” рекомендує вилучити з 5 тому ВІКІПЕДІЯ 21, 22, 23 і 24 сторінки, а також портрет, вклеєний між 22 і 23 сторінками, замість яких вам висилаються сторінки з новим текстом. Ножицями або бритвеним лезом слежует відрізати вказані сторінки, зберігши біля корінця поля, до яких приклеїти нові сторінки. Державне наукове издатетельство “Велика Радянська Енциклопедія”.



Фото: Vmenkov, “Вікіпедія”.

Зрозуміло, я одразу ж поліз дивитися — що ж було в тому самому томі (номер 5, Березина — Ботокуды) на горезвісних 21, 22, 23 і 24-й сторінках, які пропонувалося вирізати, викинути і забути про них.

А було там ні що інше, як стаття про Берію — зрозуміло, повна хвалебних епітетів. Як можна було дізнатися зі статті, “під керівництвом К. П. Берії партійні організації Закавказзя і Грузії провели велику роботу по организационнму зміцненню своїх рядів, по идайно-більшовицькому виховання членів партії в дусі безмежної відданості Центральному комітету ВКП(б) і великому вождю і вчителю В. В. Сталіну” (точна цитата).

До речі, не сильно і збрехали — члени партії дійсно були віддані не народу, а партноменклатурі і особисто “вождю і вченому”, заради якого писали доноси здійснювали вбивства, ось тільки в статті про це не сказано.

Потім, звичайно, з’ясувалося, що Берія був злочинцем, і всю пам’ять про нього було наказано знищити. В загальному, все в точності як в одному безсмертному тексті, який описує, як при кожному новому радянському генсеку всі попередні разом з усім політбюро виявлялися негідниками і мерзотниками:

P. S. до Речі, особисто я зовсім не виключаю, що багато добропорядні радянські громадяни, замкнувши двері і задернув штори, дійсно тремтячими руками вирізали і викинули сторінки, вклеївши на їх місце нові. Партія наказала забути — забули.

Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.

І до речі, може знаєте ще якісь приклади “переписування минулого” в СРСР?