З’єднання явилися подробиці стрілянини з поліцейських в Одеській області

42-річний мешканець Одещини відкрив вогонь по службовому авто Національної поліції в тій момент, коли там не було правоохоронців.

За даними Odessa.online, інцидент стався вчора в селі Гіржеве. Громадянин Павло Чумаченко побив дівчину, завдавши їй незначних травм, а потім взявши мисливську рушницю і відправився в дачний будинок на околиці села.

На місце прибули поліцейські, котрі звернулися до чоловіка, аби з’єднання з’ясувати обставини того, що сталося.

Проте у відповідь він відкрив стрілянину по правоохоронцях і службовому автомобілю. Зараз на території Великомихайлівського району оголошено оперативний план “Грім”, а на території області – план “Сирена”. Самого ж Чумаченка оголошено у розшук.