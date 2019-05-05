У Німеччині мають намір штрафувати за відсутність щеплень від кору

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан розробив законопроект, в якому пропонує штрафувати тих, хто не зробив щеплення, на 2,5 тисячі євро. Також планується не допускати нещеплених дітей у дитячі садки.

«Ми хочемо захистити дітей від зараження на кір», — сказав Шпан газеті Bild am Sonntag, яка вийшла у неділю, 5 травня.

«Тому всі, хто ходить в дитячий сад або в школу, повинні бути щеплені. Ті, хто туди тільки записуються, повинні будуть довести це (наявність щеплень. — Ред.)», — каже міністр охорони здоров’я Німеччини.

За його словами, батьки тих, хто вже ходить в школу або дитячий сад, повинні будуть представити свідоцтво про те, що їх діти щеплені, до липня 2020 року.

За даними Інституту Роберта Коха, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей. Йенс Шпан хоче, щоб таких було, щонайменше, 95%.