На Донбасі помітили небезпечне російське озброєння

3 травня 2019 року, СММ ОБСЄ у своєму звіті повідомила, що 2 травня 2019 року БПЛА малого радіусу дії зафіксував на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 «Кредо-М1».

Її не вперше помітили на Донбасі, про використання російської станції ПСНР-8 “Кредо-М1” на окупованих територіях України повідомляли раніше.

Прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 р. Розробка у 1995-2001 рр. Розробник –НДІ «Стріла». Виробник – ВАТ НДІ «Стріла». Станція забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат рухомих наземних, повітряних і надводних цілей (один солдат, підрозділ, бронеоб’єкти, гелікоптери, які зависли чи летять на низькій висоті, катери і кораблі різних класів), коректування вогню своєї артилерії.

Інформація про станцію та її технічні характеристики

Обслуга – 2-3 особи.

Робоча частота – 2 см (J).

Зона огляду:

дальність – від 200 м до 32 км;

по азимуту – від 12 до 180 град, з дискретом установки 12 град;

за кутом місця — +/-18 град.

Дальність виявлення цілі:

людина – 7-8 км,

танк – до 16 км,

вантажний автомобіль – до 32 км,

розрив артилерійського снаряда – до 5 км.

Середні похибки визначення координат:

дальність – до 25 м,

напрямок – 00-05 (0,3о).

Потужність споживання – 110 Вт.

Час роботи від АКБ – до 24 годин.

Вага виробу – 51 кг.