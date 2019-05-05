На Донбасі помітили небезпечне російське озброєння

3 травня 2019 року, СММ ОБСЄ у своєму звіті повідомила, що 2 травня 2019 року БПЛА малого радіусу дії зафіксував на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 «Кредо-М1».
Її не вперше помітили на Донбасі, про використання російської станції ПСНР-8 “Кредо-М1” на окупованих територіях України повідомляли раніше.
Прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 р. Розробка у 1995-2001 рр. Розробник –НДІ «Стріла». Виробник – ВАТ НДІ «Стріла». Станція забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат рухомих наземних, повітряних і надводних цілей (один солдат, підрозділ, бронеоб’єкти, гелікоптери, які зависли чи летять на низькій висоті, катери і кораблі різних класів), коректування вогню своєї артилерії.
Інформація про станцію та її технічні характеристики
Обслуга – 2-3 особи.
Робоча частота – 2 см (J).
Зона огляду:
- дальність – від 200 м до 32 км;
- по азимуту – від 12 до 180 град, з дискретом установки 12 град;
- за кутом місця — +/-18 град.
Дальність виявлення цілі:
- людина – 7-8 км,
- танк – до 16 км,
- вантажний автомобіль – до 32 км,
- розрив артилерійського снаряда – до 5 км.
Середні похибки визначення координат:
- дальність – до 25 м,
- напрямок – 00-05 (0,3о).
Потужність споживання – 110 Вт.
Час роботи від АКБ – до 24 годин.
Вага виробу – 51 кг.