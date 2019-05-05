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У Португалії організатори акції «Безсмертний полк» напали на українців

05.05.2019

У неділю в Лісабоні учасники акції «Безсмертний полк» напали на українців, які стояли з плакатами про жертви сталінського режиму і нинішньої війни на сході України. Про це повідомив голова спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці в Facebook.

Садоха розповів, що в цьому році посольство РФ, комуністична партія Португалії і ще кілька організацій лівого спрямування провели пропагандистську акцію «Безсмертний полк» у столиці країни.

За його словами, організатори акції здійснили агресію по відношенню до українців.

«Були вирвані плакати, вирваний і розбитий телефон однієї українки, а після акції було скоєно напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного онука розбили фару в автомобілі, і він отримав кілька ударів бейсбольною битою по тілу», — розповів Садоха.

 

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