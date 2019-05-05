З’явилося відео, як в «Шереметьєво» палає на посадковій смузі літак Аерофлоту

У неділю, 5 травня, в аеропорту «Шереметьєво» аварійно сів гарячий пасажирський літак. Пасажирів та екіпаж оперативно евакуювали з надувним трапах. Про це повідомив «Інтерфаксу» в неділю, 5 травня, інформоване джерело.

«Літак Superjet-100, імовірно виконував рейс з Москви в Мурманськ, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку. Літак подав сигнал лиха після вильоту, став заходити на вимушену посадку, не зміг приземлитися з першого разу, а з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся», — повідомив співрозмовник агентства.

Хвіст повітряного судна охоплений полум’ям, від нього піднімається стовп чорного диму. Пілоти горів рейсу SU1492 не покидали кабіни і керували евакуацією.

Відео: youtube.com/centurionius2000