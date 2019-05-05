Соцмережі бурхливо обговорюють фото дружини Луценка в капелюсі і без макіяжу в аеропорту Риму

Генпрокурор України Юрій Луценко разом зі своєю родиною був помічений в аеропорту Риму під час реєстрації на рейс, на якому вони поверталися в Україну це вночі.

На знімках, які надіслали читачі, зображені Юрій Луценко, його дружина — народний депутат Ірина, а також молодший син Віталій. Фотографії були зроблені ввечері 3 березня в міжнародному аеропорту Фьюмічіно імені Леонардо да Вінчі під час проходження реєстрації.

Борт з подружжям Луценка на борту приземлився в Києві близько 01:00 4 травня.

Не оминула ця подія і соцмережі, які активно обговорюють опубліковані фотографії, залишаючи їдкі коментарі з приводу того, що відбувається на них і, особливо, зовнішнього вигляду Ірини Луценко.

Так, блогер Сергій Наумович помітив комічність ситуації, уявивши, що сім’я генпрокурора стоїть у черзі до приймальної команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

«Стоїмо в черзі до приймальні офісу Зе-команди», — написав він під знімком.

Інші ж відзначили стиль одягу дружини Юрія Луценка — депутата Ірини, яка для подорожі на літаку вибрала шкіряну куртку і чорну шляпу, доповнивши образ брюками в білу смужку та кросівками з білими аксесуарами.

«Капелюх і куртец — норм», — написала в Facebook журналіст Олена Яхно, коментуючи екстравагантний образ нардепа.

Інші були не так прихильні до вибори гардеробу і зовнішності Ірини, яка, до речі, була відображена на фото без макіяжу.

«Той випадок, коли мітла зламалася!)», — написав журналіст Володимир Тимофійчук.

«Люди третього тисячоліття. Сцуко, вночі насняться-сокирою не отмахаешься», — написала адвокат і блогер Тетяна Монтян, опублікувавши збільшений знімок пари Луценко.

Пости викликали бурхливу реакцію в коментарях. Так, деякі користувачі порівняли образ Ірини в капелюсі з Фредді Крюгером, а хтось навіть із Шапокляк.

Іншим же нардеп нагадала образ світової ікони поп-музики Майкла Джексона.

Також коментатори не обійшли стороною і тему пластичних операцій, до яких за останні рік-півтора Ірина неодноразово вдавалася.

Зазначимо, що 30 квітня в Італії відбулося весілля Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ. Не виключено, що сім’я генпрокурора була серед гостей свята.