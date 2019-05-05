Аварійна посадка літака в Шереметьєво: Загинуло 13 людей

При аварійній посадці літака Super Jet авіакомпанії «Аерофлот» загинуло 13 осіб.

«За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома», – ТАСС повідомило джерело в медичних колах.

На даний момент в літаку тривають пошукові роботи.

У теж час Комерсант із посиланням на джерела в САБ аеропорту «Шереметьєво» повідомляє, що в порушення всіх інструкцій, даних кабінним екіпажем при аварійній посадці палаючого лайнера, безліч пасажирів «гальмували евакуацію, дістаючи і забираючи з собою ручну поклажу».

За даними РЕН ТВ, у пожежі загинув бортпровідник Максим Моїсеєв Чоловік до останнього допомагав пасажирам вибратися з палаючого літака.

Двоє постраждалих в результаті НП у важкому стані відправлені в НДІ Вишневського.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив створити комісію для розслідування обставин даної НП.