Саакашвілі «з’явився» в Україні і озвучив свій план радикальних реформ

Сьогодні стало відомо, що колишній президент Грузії, а також екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі був помічений на території української держави. Зокрема, Саакашвілі записав і опублікував в YouTube відео, де розповів про свої плани провести масштабні реформи, радикальні зміни в нашій країні, причому вже найближчим часом.

Так, Саакашвілі заявив: «За своєю природою український апарат повинен бути апаратом, який складався зі незалежно мислячих людей, яких об’єднує одна головна мета – не прислужувати, а служити».

Колишній губернатор Одеської області показав місце, де вже найближчим часом він хоче звести адміністративна будівля нового типу. Згідно його словами, чиновники будуть перевезені в географічний центр нашої країни – Шполу, що в Черкаській області. Серед чистого поля там мають намір звести сучасний офіс. Політик з Грузії відвідав величезну площу, і показав її всій Україні у своєму ролику.



Крім цього Саакашвілі запевняє, що побудує величезний «майдан», на якому українці зможуть висловлювати власні протести. Для цього у Шполу буде прокладена залізниця і побудовані автобани з усієї країни. Максимальний час в дорозі до цього місця, за словами Саакашвілі, складе всього чотири години.