У Києві масово «мінують» житлові будинки

У неділю, 5 травня, у Святошинському районі Києва масово «мінують» житлові багатоповерхові будинки. Вибухівку шукали в багатоповерхівках за адресами проспект Леся Курбаса, 1б, вулиці Наумова, 4, Котельникова, 7 і Верховинна, 5б. З деяких будинків евакуювали людей.

Перші повідомлення про мінування стали з’являтися близько 18:30.

Побувавши на Леся Курбаса, ми дізналися, що більшість багатоповерхівок вже перевірили. Правоохоронці повідомили, що станом на 20:30, ні в одному з будинків вибухонебезпечні предмети виявлені не були. Близько 21:15 стало відомо, що замінували готель «Київ». За адресами працюють патрульні, вибухотехніки і кінологи з собаками. Також чергують медики і рятувальники.

Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист». Її мінували 1 травня. А 4 травня історія повторилася — поліції знову довелося шукати бомбу в готелі. 4 травня також замінували супермаркетів «Ашан» і ТРЦ «Магелан».