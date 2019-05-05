Телеведучий Савік Шустер повертається в Україну 6 травня

У Київ 6 травня повертається телеведучий Савік Шустер, відомий за ток-шоу, що виходили на різних українських телеканалах в 2005-2016 роках.

Як повідомило джерело, він має намір провести переговори про новому телепроекті в Україні на одному з новинних телеканалів, а також прозондувати питання за своїм кримінальних справах.

«Він заїде, оглядиться і прийме рішення — повертатися йому в Україну. В тому числі це буде залежати від того, які перспективи у сфабрикованих проти неї кримінальних справ, які все ще не зачинені», — повідомило джерело в оточенні Шустера.

За його словами, слідчий не закриває їх, незважаючи на рішення Верховного суду.