Бойко і Медведчук летять до Москви, Кобелєв в Вашингтон

Юрій Бойко та Віктор Медведчук їдуть в Москву до Медведєва. Андрій Коболєв їде у Вашингтон. Перші грають роль прохачів, мовляв, Росія люба, дай нам газу по-братськи.

Між тим, це гра, тому що Росія зараз у позиції прохача в України, адже Київ виграв суди у «Газпрому» і зліз з російської газової голки – купує газ у Європі. Про це у своєму блозі пише журналіст-оглядач Юрій Луканов.

Він відзначає, ще й «Північний потік-2», який німці і росіяни будують в обхід України, заблоковано Данією і в 2019-му році точно не запрацює. Між тим, Андрій Коболєв – один з організаторів газового пекла для Росії, побував у Вашингтоні і повинен підписати угоду про постачання для нас скрапленого газу – ще одне джерело, який диверсифікує наше газопостачання.

Юрій Луканов пише, немає ніяких сумнівів, що проти цієї угоди розгорнеться шалена боротьба. Першим кроком українські політики за вказівкою Москви будуть намагатися зняти ненависного народу Андрія Коболєва. Тим не менш, не все так однозначно, що в Верховній Раді досі проукраїнський, проєвропейський більшість, а, значить, боротьба ще продовжиться.