«Найнижчі ставки в Європі»: у Зеленського розкритикували зниження ЄСВ

Податкові ставки в Україні є одними з найнижчих у Європі, у той час як дефіцит Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування величезний.

Про це заявив юрист Данило Гетманцев, радник переможця президентських виборів Володимира Зеленського, в інтерв’ю «Цензор.Немає». Беручи до уваги дефіцит, дворазове зниження ставки єдиного соцвнеску (ЄСВ) в 2016 році він назвав «бездумним популізмом».

Однак, як підкреслив він, спершу в країні потрібно вирішити проблеми «в адмініструванні, за корупційною складовою, війні, забезпечення права власності та верховенства права», і тільки потім думати про перегляд ставок [податків]».

«Сьогодні дефіцит ПФ оцінюється в 55,1 млрд грн (це без врахування дотацій з бюджету), а бюджетні трансферти ПФ у першому кварталі 2019 склали 47,8%», – розповів Гетманцев.

Він підкреслив, що фонди «знаходяться в жалюгідному стані». «Говорити, що завтра ми перейдемо на дворівневу пенсійну систему, на реальне пенсійне страхування – не доводиться, але ми чітко усвідомлюємо, що ми повинні це зробити протягом 5 років», – зазначив юрист.

У той же час він визнав, що особисто не згоден з введенням податку на виведений капітал, «але ми вирішили його вносити і відстоювати, тому що є запит суспільства». Експерт додав, що підтримує ідею сплати податків на єдиний рахунок.

Система електронного адміністрування ПДВ, за його словами, працює досить непогано, якщо не вважати блокування податкових накладних», але «чомусь на цьому [диджитализации] держава зупинилася».

Гетманцев підтримав приєднання України до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією.

«Більшість юрисдикцій вже розкривають цю інформацію, але нам потрібно внести зміни до низки нормативних актів про інформацію з обмеженим доступом. Але це не робиться. І ми розуміємо чому. Цей крок пов’язаний з податковою амністією.

Якщо наші олігархи будуть знати, що наступним за цим кроком буде податкова амністія, то вони розкриють свої активи за кордоном і легалізують свої доходи, ніж наповнять економіку країни так необхідним для її розвитку ресурсом», – додав представник команди Зеленського.

Він також висловився за подальше обмеження в Україні готівкових розрахунків, зазначивши, що «у багатьох країнах Європи 500 євро – це максимально можлива транзакція за одну операцію».