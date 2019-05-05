«Мабуть, Гиркину ніхто не повірив»: в Донецьк прибув новий куратор «ЛДНР» Бабич, сепары тріумфують

Представники незаконних збройних формувань тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей відчувають не зовсім здорові очікування від Михайла Бабича, який, згідно з чутками, новим куратором «ЛДНР». Як інформує replyua.net з посиланням на українські ЗМІ, сепарские ресурси розпалюють ажіотаж з приводу прибуття Бабича в Донецьк.

Зокрема, повідомляється, що після ганебного видворення з Білорусі, в Мережі почали активно поширюватися чутки щодо призначення Бабича куратором «ЛДНР». Проте в даний час ніякого офіційного підтвердження такої інформації не існує. Але в цей же час відзначається, що 5 травня пособник російського агресора Путіна нібито відвідав окупований Донецьк.

Відзначається, що самі сепары перебувають реально в захваті від того, що Бабич змінить на посту Владислава Суркова, якого вони просто зненавиділи за час його кураторства. При цьому від агента КДБ Бабича прихильники «русского мира» чекають рішучих кроків. Ресурс бойовиків «Подвійне дно» пише: «Бабич надзвичайно жорстко діє, без оглядки назад. Він абсолютно не сумісний з системою, яку «ЛДНР» вибудував Сурков. Він точно знесе її. Будуть великі конфлікти». Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів Донецька Ігор Гиркин закликав бойовиків не обманювати себе, не тішити себе марними сподіваннями на те, що якщо Бабич стане куратором «ЛДНР», то ситуація на Донбасі зміниться в кращу сторону.