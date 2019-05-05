«Почнуть виловлювати всіх резервістів і мобілізувати»: ветеран АТО розповів про мобілізацію

Волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай прокоментував законопроект, який дозволяє заклик резервістів без оголошення мобілізації, зазначивши, що він обумовлений військовою необхідністю.

У той же час він підкреслив, що не варто панікувати з цього приводу. «Це не означає, що є якась паніка. Що прямо сьогодні почнуть виловлювати всіх резервістів і мобілізувати. Ні! Згадайте, коли військове положення вводили, скільки резервістів самі побігли до військкоматів, щоб бути готовими і пройти збори зі своєю бригадою. Розуміючи, що вони могли б затриматися не на місяць і не два, а на довше», — каже Гай.

Крім цього, волонтер зазначив, що цей закон потрібно прийняти до літа. «Про що йде мова. Я вже неодноразово, і у ваших ефірах в минулому році, розповідав, що до кінця цього року РФ повинна збільшити свою військову присутність у нас на кордонах. Нещодавно це підтвердив глава Генерального штабу РФ Валерій Герасимов, який повідомив про те, що вони збираються збільшити свою присутність в південному і західному військовому окрузі», — уточнив він. Гай звернув увагу українців на той факт, що Путін підписав закон про ізоляцію Рунета і надав російським чиновникам півроку, щоб продати свої зарубіжні активи і повернути гроші в РФ. «І при цьому збільшують у нас (на кордоні — прим. ред.) військову присутність. Тобто РФ готується до розширення агресивних дій», — зробив висновок боєць.