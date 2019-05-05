Італійцям дозволили самооборону вогнепальною зброєю

26 квітня президент Італії Серджо Маттарелла підписав «Закон про самооборону», згідно з яким, як пише європейська преса, «італійці тепер зможуть безкарно розстрілювати злочинців, врывающихся в їхньому будинку».

Журналісти розбиралися, в яку сторону новий закон змінить кримінальну обстановку в країні і як регулюють питання використання населенням зброї в країнах Європи і США.

«Бути злочинцем в Італії стає смертельно небезпечно»

«Розстрілювати» – термін, мабуть, занадто різкий, але якщо згадати, хто лобіював в парламенті цей закон, то питання, чому ЗМІ оперують такими нетолерантними поняттями, відразу відпадають.

Просувала норму партія «Ліга», лідера якої – нинішнього віце-прем’єра італійського уряду і міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини – евросоюзная еліта і підконтрольна їй преса люблять «як собака палицю».

Головним положенням нового закону є встановлення правила «захищається завжди правий». Раніше визначати, чи застосував зброю достатні підстави, щоб стріляти, входило до компетенції суду. Яким доводилося будувати складні схеми, зважувати численні «за» і «проти», щоб вирішити, пропорційний була відповідь ступеня виходила від нападника загрози.

І, незважаючи на те, що вломившийся в чужий будинок злочинець сприймався як порушник закону, представникам Феміди доводилося підходити до ситуації з чисто людської, а не юридичної позиції: так, грабіжник – злочинець, так, у нього в руках була монтування (кастет, бейсбольна біта, etc.), якої він міг проломити голову господарю житла, яке вторгся.

Але чому б господареві, замість того, щоб братися за зброю, не втекти б з дому і не подзвонити в поліцію? Позбавляти життя людини, нехай навіть і злочинця, – це, знаєте, називається вбивством, і винному в ньому належить покарання.

Тепер же людина, натиснув на спусковий гачок «в силу необхідності захищати своє право на життя і майно», не вважається винним ні в якому разі.

«Формула «захист завжди законна» стає аксіомою, – наголошує на шпальтах іспанської La Vanguardia її римський кореспондент Анна Буч. – На думку ініціаторів закону, така постановка питання буде сприяти зниженню кількості злочинів, зокрема, грабежів, розбоїв, крадіжок зі зломом».

«Нарешті самооборона стає дійсно законним діянням, і це звільняє осіб, постраждалих від зазіхань злочинців і вимушених для захисту вдатися до допомоги зброї, від принизливої процедури докази власної невинності», – прокоментувала факт підписання президентом нового закону міністр без портфеля у справах державної служби, в минулому адвокат, Джулія Бонджорно.

Нова норма передбачає і звільнення того, хто захищався від обов’язку відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю злочинця, а у разі смерті останнього – від необхідності виплат фінансової компенсації його родичам, як це було раніше. Не доведеться тепер і витрачати гроші на адвокатів, щоб доводити відсутність своєї провини у трагедії.

Цей пункт особливо цікавий, оскільки, як свідчить європейська преса, в останні роки в Італії все більш популярним стає такий вид злочинів, як проникнення в будинок мільйонера або офіс компанії не стільки з метою щось вкрасти у нього, скільки з бажанням отримати побої від охорони або зловити кулю від самого господаря вілли.

Вломившийся в приватне життя багатія (якщо залишиться живий) або його родичі (при летальному результаті) потім вчиняют «товстого гаманця» позов з шести-семизначною сумою компенсації в євро.

«З цього дня злочинці повинні зрозуміти, що бути злодієм, грабіжником і розбійником в Італії стало смертельно небезпечно, – цитує італійське видання Il Giornale міністра внутрішніх справ, прокоментував підписання нового закону президентом країни. – Я не згоден з тими, хто стверджує, що цим ми перетворюємо нашу державу в Дикий Захід зі стріляниною з будь-якого приводу. І ми не роздаємо зброю всім підряд – вимоги до осіб, що бажають обзавестися на законних підставах вогнепальними засобами захисту, залишаються колишніми. Але сьогодні ми говоримо своєму населенню, що його безпека отримала нову, більш високу ступінь гарантій».

Вбивство в цілях самооборони – не кримінал

Викличе новий закон зростання кримінальної статистики або, навпаки, знизить показники злочинності – відповість час. ЗМІ Євросоюзу розходяться в думках з цього приводу. Єдині ж вони у своїй впевненості, що італійський «Закон про самооборону» принесе додаткову кількість голосів виборців Сальвини і його партії на виборах до Європарламенту, які відбудуться в кінці травня нинішнього року.

Новий закон не означає, що відтепер в Італії купувати зброю для самозахисту може будь-який громадянин країни. Кожен бажаючий повинен спочатку пройти обстеження у психіатра, потім – отримати схвалення поліції (мають судимість витрачати час не варто).

В даний момент на руках у населення апеннінського держави знаходиться приблизно 1,4 млн офіційно зареєстрованих одиниць вогнепальної зброї. І, як свідчать джерела в правоохоронних органах, «все більша і більша кількість людей прагне убезпечити себе шляхом придбання «стволів», незважаючи на те, що в 2017 році, згідно з урядовою статистикою, кількість зафіксованих злочинів знизилася на 10% у порівнянні з попереднім роком».

За даними щорічного звіту Центру соціальних досліджень Censis, в 2018 році 39% італійців вважали, що критерії допуску до придбання зброї цивільними особами повинні бути пом’якшені. У 2015 році, за свідченням того ж джерела, що мають таку ж думку було 25%.

Італія, природно, не єдина країна світу, де громадянам дозволяється набувати вогнепальну зброю з метою самооборони або для полювання. Але практично єдина, де віднині поліція не зобов’язана апріорі вважати застосували пістолет (револьвер, рушниця) проти агресора злочинцем.