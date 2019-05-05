Повінь – зміна системи

Menu
Close

Італійцям дозволили самооборону вогнепальною зброєю

05.05.2019

26 квітня президент Італії Серджо Маттарелла підписав «Закон про самооборону», згідно з яким, як пише європейська преса, «італійці тепер зможуть безкарно розстрілювати злочинців, врывающихся в їхньому будинку».

Журналісти розбиралися, в яку сторону новий закон змінить кримінальну обстановку в країні і як регулюють питання використання населенням зброї в країнах Європи і США.

«Бути злочинцем в Італії стає смертельно небезпечно»

«Розстрілювати» – термін, мабуть, занадто різкий, але якщо згадати, хто лобіював в парламенті цей закон, то питання, чому ЗМІ оперують такими нетолерантними поняттями, відразу відпадають.

Просувала норму партія «Ліга», лідера якої – нинішнього віце-прем’єра італійського уряду і міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини – евросоюзная еліта і підконтрольна їй преса люблять «як собака палицю».

Головним положенням нового закону є встановлення правила «захищається завжди правий». Раніше визначати, чи застосував зброю достатні підстави, щоб стріляти, входило до компетенції суду. Яким доводилося будувати складні схеми, зважувати численні «за» і «проти», щоб вирішити, пропорційний була відповідь ступеня виходила від нападника загрози.

І, незважаючи на те, що вломившийся в чужий будинок злочинець сприймався як порушник закону, представникам Феміди доводилося підходити до ситуації з чисто людської, а не юридичної позиції: так, грабіжник – злочинець, так, у нього в руках була монтування (кастет, бейсбольна біта, etc.), якої він міг проломити голову господарю житла, яке вторгся.

Але чому б господареві, замість того, щоб братися за зброю, не втекти б з дому і не подзвонити в поліцію? Позбавляти життя людини, нехай навіть і злочинця, – це, знаєте, називається вбивством, і винному в ньому належить покарання.

Тепер же людина, натиснув на спусковий гачок «в силу необхідності захищати своє право на життя і майно», не вважається винним ні в якому разі.

Читайте також:   "Я буду боротися за кожен ваш голос", – Порошенко звернувся до прихильників Зеленського

«Формула «захист завжди законна» стає аксіомою, – наголошує на шпальтах іспанської La Vanguardia її римський кореспондент Анна Буч. – На думку ініціаторів закону, така постановка питання буде сприяти зниженню кількості злочинів, зокрема, грабежів, розбоїв, крадіжок зі зломом».

«Нарешті самооборона стає дійсно законним діянням, і це звільняє осіб, постраждалих від зазіхань злочинців і вимушених для захисту вдатися до допомоги зброї, від принизливої процедури докази власної невинності», – прокоментувала факт підписання президентом нового закону міністр без портфеля у справах державної служби, в минулому адвокат, Джулія Бонджорно.

Нова норма передбачає і звільнення того, хто захищався від обов’язку відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю злочинця, а у разі смерті останнього – від необхідності виплат фінансової компенсації його родичам, як це було раніше. Не доведеться тепер і витрачати гроші на адвокатів, щоб доводити відсутність своєї провини у трагедії.

Цей пункт особливо цікавий, оскільки, як свідчить європейська преса, в останні роки в Італії все більш популярним стає такий вид злочинів, як проникнення в будинок мільйонера або офіс компанії не стільки з метою щось вкрасти у нього, скільки з бажанням отримати побої від охорони або зловити кулю від самого господаря вілли.

Вломившийся в приватне життя багатія (якщо залишиться живий) або його родичі (при летальному результаті) потім вчиняют «товстого гаманця» позов з шести-семизначною сумою компенсації в євро.

«З цього дня злочинці повинні зрозуміти, що бути злодієм, грабіжником і розбійником в Італії стало смертельно небезпечно, – цитує італійське видання Il Giornale міністра внутрішніх справ, прокоментував підписання нового закону президентом країни. – Я не згоден з тими, хто стверджує, що цим ми перетворюємо нашу державу в Дикий Захід зі стріляниною з будь-якого приводу. І ми не роздаємо зброю всім підряд – вимоги до осіб, що бажають обзавестися на законних підставах вогнепальними засобами захисту, залишаються колишніми. Але сьогодні ми говоримо своєму населенню, що його безпека отримала нову, більш високу ступінь гарантій».

Читайте також:   Запахло смаженим: як креатура Порошенко намагається роздобути розташування Зеленського

Вбивство в цілях самооборони – не кримінал

Викличе новий закон зростання кримінальної статистики або, навпаки, знизить показники злочинності – відповість час. ЗМІ Євросоюзу розходяться в думках з цього приводу. Єдині ж вони у своїй впевненості, що італійський «Закон про самооборону» принесе додаткову кількість голосів виборців Сальвини і його партії на виборах до Європарламенту, які відбудуться в кінці травня нинішнього року.

Новий закон не означає, що відтепер в Італії купувати зброю для самозахисту може будь-який громадянин країни. Кожен бажаючий повинен спочатку пройти обстеження у психіатра, потім – отримати схвалення поліції (мають судимість витрачати час не варто).

В даний момент на руках у населення апеннінського держави знаходиться приблизно 1,4 млн офіційно зареєстрованих одиниць вогнепальної зброї. І, як свідчать джерела в правоохоронних органах, «все більша і більша кількість людей прагне убезпечити себе шляхом придбання «стволів», незважаючи на те, що в 2017 році, згідно з урядовою статистикою, кількість зафіксованих злочинів знизилася на 10% у порівнянні з попереднім роком».

За даними щорічного звіту Центру соціальних досліджень Censis, в 2018 році 39% італійців вважали, що критерії допуску до придбання зброї цивільними особами повинні бути пом’якшені. У 2015 році, за свідченням того ж джерела, що мають таку ж думку було 25%.

Італія, природно, не єдина країна світу, де громадянам дозволяється набувати вогнепальну зброю з метою самооборони або для полювання. Але практично єдина, де віднині поліція не зобов’язана апріорі вважати застосували пістолет (револьвер, рушниця) проти агресора злочинцем.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *