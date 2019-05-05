Чоловіка, який разом із суддею допомагав бойовикам «ДНР» привласнювати квартири переселенців, посадили на 5 років

Суд затвердив угоду про визнання винуватості і призначив чоловікові 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок Оболонського райсуду Києва від 11 квітня.

Чоловіка визнали винним в участі в терористичній організації і шахрайстві. Він перебував у СІЗО з 31 жовтня 2017 року і цей термін буде йому зарахований у рядків покарання як день за два.

За матеріалами справи, у 2015-2017 рр. на території окупованого Донецька обвинувачений був співвиконавцем у складі організованої групи, яка допомагала учасникам «ДНР» набути право власності на покинуті квартири на підставі підроблених судових рішень. Чоловіку інкримінували передачу представникам «ДНР» документів на 9 квартир. Щодо інших двох квартир задум не встигли довести до кінця, оскільки групу було викрито і затримано.

За версією СБУ, підробкою судових рішень займалася суддя Наталія Анісімова, яка раніше працювала у Кіровському райсуді Донецька і у 2016 була переведена до Білгород-Дністровського суду Одеської області. Суддя начебто вивезла із Донецька печатку, якою користувалася при виготовленні рішень.

У липні 2018 суд затвердив угоду про визнання винуватості щодо іншої учасниці вищезгаданої групи. Обвинувачена займалась перереєстрацією об’єктів нерухомого майна у державних реєстраторів на підконтрольній території Україні за довіреностями від представників «ДНР», на користь яких здійснюється відчуження майна. Жінка отримала 5 років позбавлення волі умовно.

Справа щодо екс-судді Анісімової і двох держреєстраторів нині перебуває на розгляді Шевченківського райсуду Києва.