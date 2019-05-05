У відомої київської провідною викрали авто

Невідомі викрали автомобіль української співачки і телеведучої Ольги Цибульською. Про це повідомила сама артистка в Instagram.

«Toyota Raw4 Hybrid чорного кольору. З 17-19:00 за адресою Парково-Сирецька, 9 у Києві. Припаркувалася біля Сирецького парку. Хто може допомогти — пишіть в директ! Дякуємо за репост!» — написала вона.

Люди зі світу шоу-бізнесу часто стають жертвами злодіїв. Так, під час відпустки в Таїланді Злата Огневич позбулася улюблених очок, а співачку MARUV нещодавно обікрали в аеропорту «Бориспіль». Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева стала жертвою злодіїв у Лондоні, куди вона вирушила розвіятися на кілька днів з сестрою. Вони гуляли по місту, захоплювалися пам’ятками і купували подарунки рідним. Відпочинок сестер був зіпсований на головній площі британської столиці. Прямо біля Букінгемського палацу злодії витягли з сумки Лери гаманець, де були всі готівкові гроші та банківські картки.