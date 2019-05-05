Росія готується до захоплення ще одного міста України: викрито план Кремля

Спецслужби РФ завербували українця з метою одержати секретну інформацію з Маріупольського порту, імовірно, для подальшої розробки плану по захопленню Маріуполя і створення сухопутного коридору в аннексированный Крим.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, в якому йдеться про те, що спрощуючи процедуру видачі російських паспортів на окупованих територіях Донбасу, Кремль узаконює окупацію української території і відкриває шлях до подальшого захоплення українських земель.

В сюжеті наводяться слова командувача Операції об’єднаних сил Сергія Наєва, який заявив, що військовим стало відомо, що російські керівники від своїх планів не відмовилися — їм потрібен сухопутний коридор до Криму, незважаючи на Керченський міст.

«Контррозвідка доповідає про активізацію проросійського підпілля в Приазов’ї. Маріупольський порт — стратегічна точка Приазов’я, яка закачує фінансову кров зношені війною вени приазовської економіки. Москва не відмовилася від планів захопити його і пробити шлях у Крим по суші. Інакше навіщо ФСБ так сумлінно намагається впровадити в порт своїх агентів з широким спектром завдань?», – йдеться в сюжеті.

Повідомляється, що маріуполець Богдан Бодунов, прихильник “російського світу”, втік на Урал, як тільки війна прийшла в місто. У Росії він отримав роботу і став героєм російських новин, як приклад зразкового українського біженця, який знайшов своє щастя в РФ. ФСБ почала обробляти вже з перших місяців.

«Я, Бодунов Богдан Олександрович, готовий співпрацювати з органами безпеки РФ. І тут же запитали, якою б я хотів собі псевдонім. Я сторопів, тоді вони запитали — ким я працюю. Я сказав — тренер з футболу. І вони так мене і підписали — «Тренер», — розповів він.

Після Бодунова відправили в Маріуполь з метою влаштуватися в Маріупольський морпорт. На думку завербованого, Росії ця інформація потрібна для проведення наступальної операції з моря: «Цікавило, де кораблі стоять, де люди, яких з Криму перевели, прикордонники, морська піхота, які судна порт може приймати», — уточнив він.

Інформацію Богдан регулярно доповідав полковнику ФСБ РФ Петру Горохову в уральському аеропорту «Кольцово». Правда робота на російські спецслужби тривала недовго, з 2017 року Бодунов став подвійним агентом, почавши працювати на українських контррозвідників.

«На поліграфі він заявив, що працював на СБУ з патріотичних мотивів та з бажанням допомогти. Втім, що їх агент вже перевербован українцями, у ФСБ так і не зрозуміли. У російському відомстві були не в курсі, що з допомогою Богдана українська контррозвідка водила за їх же ніс. Полковник Петро Горохів під час листування, яку він думав, що вів його агент «Тренер», вимагав, щоб Богдан терміново їхав в РФ. Українець запитав куратора про гонорар. «Я на відміну від деяких, якщо кажу, то так і є!», — написав він.