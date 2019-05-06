Керівну партію Польщі дорікнули у закупівлі вугілля з окупованого Донбасу

Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, дорікнув керівну партію “Право і справедливість” на постачання вугілля з окупованого Донбасу.

“Це незвично дивна форма патріотизму — привозити російський вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих на рік за це сировина, щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей”, — заявив Туск.

При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту в Польщу вугілля з Донбасу. За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року в Польщі поставили 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, в Польщі потрапляє вугілля, що добувається в Росії.

Видання зазначає, що імпортером антрациту з Донбасу не є польський уряд, що мова йде про приватних фірмах.

Повідомляється, що в уряді стежать за імпортом вугілля, проте не знають, потрапляє в Польщу вугілля з окупованого Донбасу.