«100 гривень за пачку»: ціни на алкоголь і сигарети в Україні обіцяють «підняти до небес»

Вже зовсім скоро в Україні обіцяють значно підняти ціни на тютюнові вироби та алкогольну продукцію.

Такого роду прогноз міститься в інфляційному звіті Національного банку української держави за квітень. Зокрема, зазначається, що в 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19 відсотків. А от подорожчання алкоголю прогнозується в межах 6-9 відсотки кожного року в 2019-2021 роках.

У березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишилися в буквальному сенсі незмінними. Незважаючи на підвищення акцизів, зростання цін на тютюнові вироби сповільнилося до 24,0 відсотка р/р. Це може бути пояснено тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби на 20 відсотків меншою, ніж темпи зростання цін на такі товари.

Відзначається, що пачка сигарет в українській державі подорожчає до більше ста гривень. А на дешеві тютюнові вироби можуть ввести додатковий податок. Відомий український економіст Олександр Охріменко, в свою чергу, заявляв, що до кінця 2019 року рівень інфляції в Україні буде досягати шістнадцяти відсотків.