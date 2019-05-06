Трагедія в Шереметьєво: розкрито всі деталі інциденту

Через деякий час після того, що сталося в аеропорту Шереметьєво інциденту стали відомі всі деталі події.

Зокрема, один з очевидців трагедії Дмитро Харинин підкреслив: «Спочатку все було відмінно. Бортпровідники взагалі молодці. Вони з перших секунд добре відпрацювали. На місце інциденту приїхали всі спецслужби. Причому швидко приїхали. Однак люди навколо сіяли більшу паніку. Слава Богу, бортпровідники на ура оперативно спрацювали і всіх вивели».

При цьому наголошується, що на борту повітряного судна перебував міський голова Сєвєроморська, що в Мурманській області. «Згідно з попередньою інформацією, чоловік постраждав під час евакуації і отруївся чадним газом. Йому зараз надається допомога».

Озвучена також одна з версій трагедії. У повідомленні уточнюється: «Одна з версій говорить про те, що в салоні виникла паніка, внаслідок чого пасажири встали зі своїх місць, чим порушили центрування літака під час посадки. Не спрацювала також і система стабілізації. Можливості стабілізувати літак просто не було. Як наслідок при посадці виник удар хвостом літака про ВВП з подальшим загорянням».