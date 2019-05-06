Розбійником, напав на продавця антикварних годинників у Києві, виявився студент-філософ

Нещодавно ЗМІ писали про дикий злочин,який стався 1 травня, в приватному секторі Печерського району столиці, коли хлопець вдарив ножем у шию чоловіка, який збирався йому продати антикварні годинники.

З власних джерел в Печерському суді Києва ми дізналися розвиток подій в цій історії. Затриманим поліцією по гарячих слідах виявився студент Київського університету ім.Шевченка, навчається на стаціонарному відділенні філософського факультету.

Він мотивував свій вчинок тим, що заліз у борги і потрібно було чимось розраховуватися. Неймовірно, але на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу, яке відбулося перед вихідними в Печерському суді, з’ясувалося, що підозрюваний з заможній, благополучній сім’ї, не потребує в грошах і батьки були шоковані вчинком. Вони просили суддю не відправляти дитину в СІЗО, мовляв провину він визнає, кається, а вони компенсуємо збитки за лікування потерпілого.

Адвокат підозрюваного наполягав на нічному домашній арешт для свого клієнта, оскільки йому потрібно відвідувати пари в університеті. На щастя, потерпілий продавець годин вижив і його життю нічого не загрожує.

Слідчий суддя Печерського суду Володимир Карабань вирішив задовольнити прохання захисту і помістити підозрюваного в розбої студента на домашній арешт в нічний час. Найімовірніше прокуратура таке «гуманне» рішення суду буде оскаржити.