Радник Зеленського: В 2018 році в День пам’яті жертв репресій країна гуляла День Європи, це ніхто не зупинив

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань енергетики Андрій Герус нагадав, що в минулому році День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається кожну третю неділю травня) співпав з триденним святкуванням Дня Європи в Україні.

«Третя субота травня — День Європи в Україні. Минулого року святкування дня Європи розтягнулося на 18-20 травня. Були фестивалі, змагання, турніри, концерти, в тому числі організовані міністерствами і різними адміністраціями. Багато з тих концертів проходили і в день пам’яті жертв політичних репресій 20 травня 2018. Ніхто з сьогоднішніх морализаторов не були помічені в спробах зупинити святкування та музичні концерти. Жодних фейсбук-постів, ніяких заяв. А ось для процедури демократичної зміни Президента їм цей день поганий», — пише Герус.

Радник Зеленського дорікнув чиновників у тому, що «патріоти-чиновники» не перестають красти у країни.

«Під час одягнути вишиванку, пустити фальшиву сльозу, показово поцілувати прапор, з надривом прокричати патріотичний лозунг, на хайп зачекинитися з Богом в потрібній церкви — поширені риси деяких сьогоднішніх «політичних еліт». При цьому паралельно такий «патріот» намагається щось у своєї держави вкрасти або продати якесь рішення проросійському олігарху. Патріотів у владі багато, а ось чому Україна бідна і сама корумпована Країни Європи — як же так?»», — написав він.

Відзначимо, що в 2018 році дійсно в Україні три дні відзначали День Європи в Україні — з 18 по 20 травня. Тоді День пам’яті жертв політичних репресій потрапив на 20 травня. Незважаючи на це у кожній області проходили урочисті заходи присвячені Дню Європи. Так на сайті Київської міської адміністрації був опублікований анонс заходу. Тоді, в День пам’яті адміністрація міста провела безліч фестивалів і конкурсів.