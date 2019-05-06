На кордоні з країнами ЄС в Закарпатті величезні черги — ЗМІ

Другий день поспіль на всіх основних пунктах пропуску на кордоні з ЄС у межах Закарпаття спостерігаються аномальні черги.

Зокрема, на КПП «Ужгород — Вишнє Нємецке» на кордоні зі Словаччиною, черга протягом неділі розтягнулася на кілька кілометрів вздовж окружної Ужгорода.

На КПП «Тиса – Захонь» на кордоні з Угорщиною чергу становить близько 300 автомобілів.

На КПП «Лужанка — Берегшурань» на українсько-угорському кордоні недалеко від Берегово, черга розтягнулася від кордону до в’їзду в місто, тобто на всі прикордонне село Астей.

Видання повідомляє, що на «Луганку» приїхало чимало водіїв, які планували перетнути кордон з Угорщиною через КПП «Косино», яке працює тільки до 20:00.

«Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин. У спілкуванні з журналістами Mukachevo.net перевізники, які їздять постійно з-за кордону, відзначають, що складна ситуація на пунктах пропуску була останній тиждень, але те, що відбувається в ці вихідні, кажуть — просто жах», — пише видання.

У той же час відзначається, що саме в ці дні закарпатці, які працюють за кордоном, повертаються після вихідних назад в країни ЄС.