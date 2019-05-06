Іран обійде санкції США продажем нафти на «сірому ринку»

Заступник міністра нафти Ірану Хосейн Амір Заманиния заявив про мобілізацію всіх ресурсів, включаючи «сірий ринок», для продажу нафти в обхід санкцій США. У Тегерані підкреслили, що не вважають подібну торгівлю шахрайством.

«Нам потрібно прийняття серйозних рішень щодо фінансового і економічного регулювання, і уряд працює над цим»,— наводить слова заступника міністра інформаційне агентство ІРНА.

Раніше Вашингтон пригрозив Тегерану новими санкціями за розширення АЕС в іранському Бушері і вивезення збагаченого урану в обмін на уранову руду. У Держдепартаменті США також підкреслили, що більше не дозволять Ірану зберігати важку воду, яку він «виробив вище існуючих лімітів».