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Іран обійде санкції США продажем нафти на «сірому ринку»

06.05.2019

Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»

Заступник міністра нафти Ірану Хосейн Амір Заманиния заявив про мобілізацію всіх ресурсів, включаючи «сірий ринок», для продажу нафти в обхід санкцій США. У Тегерані підкреслили, що не вважають подібну торгівлю шахрайством.

«Нам потрібно прийняття серйозних рішень щодо фінансового і економічного регулювання, і уряд працює над цим»,— наводить слова заступника міністра інформаційне агентство ІРНА.

Раніше Вашингтон пригрозив Тегерану новими санкціями за розширення АЕС в іранському Бушері і вивезення збагаченого урану в обмін на уранову руду. У Держдепартаменті США також підкреслили, що більше не дозволять Ірану зберігати важку воду, яку він «виробив вище існуючих лімітів».

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