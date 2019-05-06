Tesla карає своїх працівників кримінальними справами: що сталося

Tesla суворо ставиться до витокам інформації.

Служба безпеки компанії розіслала своїм співробітникам спеціальні листи, в яких перераховувалися працівники, що підлягають звільненню fainaidea.

Також у них містилися звинувачення в різних злочину і судові процеси, які призначать співробітникам, сприяє витоку інформації про компанії Tesla.

У листі також була розписана доля одного колишнього працівника. Він, за словами дирекції Tesla, вкрав таємну ділову інформацію, яку він взяв з сервера компанії.

Керівництво порушило кримінальну справу проти даного співробітника, у зв’язку з чим компанія порушила кримінальну справу проти даного співробітника. В електронному листі також вказані інші два судових позови, які компанія подала проти знову ж своїх колишніх співробітників.

При цьому й інші великі світові компанія посилили покарання за «шпигунство» від своїх працівників. Схожі історії були в Google і Apple.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував майбутній автомобіль Tesla, який позбудеться керма.

На минулій конференції, керівник Tesla Ілон Маск розповідав про сервіс безпілотних таксі. Також він представив повноцінний автопілот і не упустив можливості заінтригувати всіх вельми цікавим концептом нового транспортного засобу. Родзинка автомобіля — відсутність рульового колеса.

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Суспільство

Над транспортним засобом зараз активно працюють фахівці компанії, за припущеннями у виробництво він надійде через два роки. Даний дизайн, на якому відсутній кермо, буде застосовуватися також для майбутніх моделей роботів-таксі, які автовиробник випустить. До речі сервіс запустять вже в 2020 році.

В якості перехідного моменту, автомобілісти зможуть встановлювати кермо. Після того, як регулятори зможуть сприймати нормально те, що кермо відсутня, то його видалять.

Сервіс роботакси буде нагадувати каршерінг. Власники транспортних засобів зможуть здавати свої автомобілі в оренду і заробляти на них до 30 тисяч доларів у рік.

Як повідомляв Hyser, Tesla створить унікальний електромобіль.

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