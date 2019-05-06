Меган Маркл планує з принцом Гаррі повернутися в Каліфорнії: «герцогиня хоче стати королевою Голлівуду»

Меган Маркл і принц Гаррі підшукують собі сімейний будинок у Каліфорнії.

Через деякий час після народження дитини пара, яка нещодавно переїхала в відремонтований віндзорський Фрогмор-котедж. Подружжя планують велику частину часу проводити в США, пишуть «Факти».

Британські ЗМІ повідомляють, що герцогиня Сассекская хоче оселитися в Лос-Анджелесі. Таке бажання викликане тим, що це поруч з будинком, де вона виросла і де на даний момент живе її мама — афроамериканка Дорія Рэгленд.

Меган любить це місто, цей стиль життя і місцевий клімат. Зрештою, вона каліфорнійська дівчисько і тут їй легше дихається. Голлівуд у неї в генах. Саме тут вона завжди хотіла жити. Вона герцогиня у Великобританії, але може бути королевою в Лос-Анджелесі, пишуть видання.

Не можна було не помітити, що колишня актриса Меган хоче отримати більше свободи і незалежності від Букінгемського палацу. І в США вона відчуває себе більш розкутою. Так, під час вечірки на честь її майбутнього дня народження в Нью-Йорку, яку в лютому влаштував для неї подруги, Меган менш формально одягалася, а також вела себе більше як голлівудська знаменитість, а не як представниця королівської сім’ї.

Єдинокровний брат Меган Томас Маркл-молодший не сумнівається, що сестра зможе умовити Гаррі купити будинок у Лос-Анджелесі. «Хто б цього не хотів? Якщо ти виріс на пляжі, ти завжди будеш повертатися сюди… Меган була вихована в цьому середовищі, вважає Томас.

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Бізнес і фінанси

До речі, колишній агент зірки серіалу «Форс-мажори» Джина Нелторп-Каун також говорила про свою впевненість у тому, що Маркл повернеться в Голлівуд і продовжить кар’єру актриси. І що королівська сім’я не зможе її зупинити, якщо 37-річна герцогиня захоче це зробити. Адже Меган Маркл цілеспрямована жінка і знає, чого хоче. Вона сучасна, має власну волю і вона — лідер. Якщо вона захоче знятися в кіно — то зніметься, запевняє її агент.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі зовсім скоро оголосять про народження первістка.

Як повідомляв Hyser, Меган Маркл шукає няню-чоловіка для дитини.

Також Hyser писав про те, як виглядає новий «палац» Меган Маркл і принца Гаррі.