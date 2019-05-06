Вчені назвали оптимальний час для здорового сну: зруйновані міфи

Людському організму потрібно відпочивати не менше 7-8 годин.

В наш час всі намагаються виконати якомога більше справ протягом дня. Сучасні люди можуть розв’язувати свої проблеми і у вечірній час. Це неправильно, адже в результаті скорочується час для повноцінного сну. Щоб хоч якось виправдати таке ставлення до свого здоров’я люди наводять різні факти, які були спростовані лікарями, пише Акценти.

Міф 1. П’ять годин сну достатньо для повноцінного відпочинку

Першим ділом, потрібно запам’ятати, що відпочинок протягом п’яти годин призведе не до здоров’я, а до проблем з серцем і судинами, нервовою системою, ожиріння, діабету та інших захворювань. Дорослій людині для відпочинку знадобитися 7-8 годин.

Міф 2. Перегляд телевізора – хороший спосіб розслабитися перед сном

Насправді світло від екрану телевізора, моніторів планшета, смартфона або інших гаджетів негативно впливає на психіку і мозок людини. Тому сон стає поверхневим і неспокійним.

Міф 3. Час сну не має значення

Також, важливо що людський організм потроєний так, що він вимагає відпочинок у період між заходом і сходом. На цей цикл налаштовані всі біологічні ритми. В наслідок чого, в довгостроковій перспективі зміна періоду сну позначається на погіршенні стану здоров’я. У результаті порушується робота ендокринної системи і може настати депресія.

Міф 4. Здатність заснути в будь-який час і в будь-якій обстановці – ознака здорового сну

Така здатність говорить про те, що людина не висипається, а організм бере своє в будь-якій зручній ситуації. Здорова людина засинає за кілька хвилин в строго відведений час для нічного відпочинку. Якщо ж сон настає в будь-якій ситуації, то потрібно шукати причину і більше відпочивати.

Міф 5. Полежати з закритими очима також корисно, як і спати

Під час сну організм по-різному функціонує.

Комаровський розповів, як врятувати сім’ю від вірусу в замкнутому приміщенні

Суспільство

Виявляється, під час сну уповільнюються усі процеси, а мозок «відключається», сповільнюється робота серця. Під час неспання процеси прискорюються. Навіть за умови відпочинку із закритими очима не досягається ефект повноцінного сну. Тіло не дасть себе обдурити, тому вже через кілька годин настане втома і бажання поспати.

Міф 6. Алкоголь покращує сон і допомагає розслабитися

Спиртні напої – отрута для організму. Хімічна реакція його переробки призводить до підвищення етанолу та інших шкідливих речовин у крові, що впливає, як на мозок і нервову систему, так і органи травлення.

Міф 7. До мінімальної кількості годин сну організм можна привчити

Виробити таку звичку не вийде, так як втома візьме своє, а організм накопичить невиспаність, що призведе до проблем зі здоров’ям.

Міф 8. Хропіння не шкідливий

Будь хропіння свідчить про наявність проблем з дихальними шляхами. Також хропіння може призводити до зупинки дихання – апное і більш серйозних порушень.

Ось так просто, фахівці зруйнували наше уявлення про здоровий сон!

Нагадаємо, лікарі назвали напій, який покращує сон і допомагає уникнути депресії.

Як повідомляв Hyser, лікарі озвучили продукти, які викликають пригніченість.

Також Hyser писав, що фахівці знайшли спосіб повністю зупинити ВІЛ.