В Мережі опублікували добірку найбільш безглуздих фото користувачів: це потрібно бачити

Судячи з приколів може здатися, що в світі все змінилося на краще, але пора повернутися на землю обітовану.

Підбірка жахливих фото з інтернету опублікував портал novosti-n.org.

Раніше повідомлялося, що кішка стала проявила себе у ролі моделі на подіумі. Це сталося на показ круїзної колекції модного дому Christian Dior в Марракеші. Відповідне відео було опубліковано на YouTube. Пост досить швидко став популярним на весь інтернет. Не можна не відзначити, що кішка досить сміливо себе вела і пройшлася грандіозно.

У нової «зірки» вже з’явилися свої шанувальники в мережі. Багато користувачі залишили свої коментарі. До речі, деякі припустили, що це кіт.

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Економіка

Також з’явилася інформація про те, що Путін зганьбився на гірськолижному курорті. Фотографія Володимира Путіна знову викликала стьоб в мережі. Російський президент осоромився на лижному курорті в Сочі разом Лукашенко. Два президента проїхалися по серйозному спуску.

На фоторепортажі звідти Путін зображений в обнімку з маленьким хлопчиком і дівчинкою. Згадуючи минулий курйоз, коли глава російської держави поцілував у живіт дитини, інтернет-користувачі почали дошкульно тролити політика. Політтехнолог написав, що президент знову мацає дітей.

До цього кінокритик Антон Долін заявив, що наступним після Володимира Путіна президентом Росії може стати людина, яка добре знайомий жителям країни.«Ну от якщо відповідати на це питання абсолютно чесно і не намагатися жартувати, я такої людини не знаю. Мені не здається, що в Росії сьогодні є чоловік, який готовий це зробити», — сказав журналіст, відповідаючи на питання про те, чи є в Росії реальний чоловік, який міг би змінити нинішнього президента, у програмі «Ще Не Познер».

«Але я вірю в людей здатність до трансформації. Можливо, наступний керівник країни — він же коли-небудь з’явиться — ми вже всі добре знаємо. Є така версія, що це хтось, хто з’явиться після того, як Путін перестане бути президентом. Ми його ще не знаємо, але він з’явиться. Та мене є припущення, що всі ми його знаємо. Або її. Але просто недооцінюємо або не уявляємо собі цього», — підкреслив Долин.

Нагадаємо, популярною стала фотожаба з Порошенком, Луценко і Гройсманом в образі двірників.

Раніше повідомляв Hyser про чайку, яка помітила камеру відеоспостереження, загордилася себе актрисою.

Також Hyser писав, що в США лабораторія робить ДНК-тести собачих фекалій.