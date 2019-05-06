Авіакатастрофа в “Шереметьєво”: СКР підтвердив загибель 41 людини, в тому числі двоє дітей(відео)

Літак авіакомпанії “Аерофлот” Sukhoi Superjet 100 здійснив аварійну посадку в московському аеропорту “Шереметьєво” і загорівся. СКР підтвердив загибель 41 людини, в тому числі двоє дітей. Глава МОЗ Вероніка Скворцова, спілкуючись з журналістами, повідомила про 40 загиблих і шістьох госпіталізованих передає “Інтерфаксу”.

Як повідомило в неділю джерело “Інтерфаксу”, рейс SU1492, який прямував з Москви до Мурманська, подав сигнал лиха після зльоту, імовірно через проблеми зі зв’язком і відмови механізації. Superjet став заходити на вимушену посадку і вдарився об злітну смугу спочатку шасі, а потім носом. В результаті цього літак загорівся.

Пасажири і члени екіпажу покидали літак по надувних трапах, рятувальним службам вдалося погасити займання. Представник “Аерофлоту” повідомив, що пасажири Superjet евакуювалися за 55 секунд при нормативі в 90 секунд, а командир екіпажу мав достатній досвід польотів.

В результаті аварійної посадки і пожежі хвостова частина була повністю зруйнована, повідомило джерело.

При цьому, за інформацією співрозмовника агентства, основною причиною загибелі людей в хвостовому відсіку стала спроба деяких пасажирів врятувати свою ручну поклажу.

За попередніми даними, літак сідав в “Шереметьєво” з повними баками і в повній тиші: лайнер подав сигнал лиха, потім зв’язок диспетчерів з ним пропала, імовірно, через потрапляння блискавки. При цьому здійснювати маневри над Москвою, виробляючи паливо, було небезпечно.

В результаті, коли літак відмовили системами автоматичного управління при посадці тричі вдарився об смугу, паливо з баків розлилося і спалахнуло, охопивши задню частину фюзеляжу.

В “Шереметьєво” був затриманий 101 рейс, ще один скасований, працює тільки одна смуга. Інший столичний аеропорт “Домодєдово” задіяв додаткові ресурси для прийому бортів, крім того, 20 літаків, що вилітали в “Шереметьєво”, приземлилися в Нижньому Новгороді.

Через НП рух автомобілів по дорогах Лобня – “Шереметьєво” і Старошереметьевском шосе було тимчасово обмежено, в даний час воно відновлено. Аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи в “Шереметьєво” були завершені в ніч на понеділок.

Авіакомпанія “Аерофлот” опублікував список з 33 пасажирів, що вижили Superjet, інформація про ще п’ятьох поки невідома.

Момент эвакуации людей с горящего борта в Шереметьево. Сейчас вокруг него работают пожарные бригады.

Страшно. pic.twitter.com/4H9JLe4r8i

— Breaking Mash (@BreakingMash) 5 травня 2019 р.