Росія повинна піти з Венесуели — Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія повинна припинити свою присутність у Венесуелі.

Про це повідомляє Fox News.

«Президент США дуже чітко заявив з цього приводу в Twitter кілька тижнів тому: росіяни повинні забратися. Це залишається нашою позицією. Ми хочемо, щоб народ Венесуели не відчував втручання з боку будь-якої країни — чи то Китай, чи Росія», — заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що в структурах безпеки Венесуели присутні сотні росіян.

Нагадаємо, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе «виконуючим обов’язки президента». США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційне тиск на президента Ніколаса Мадуро.