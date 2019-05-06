Терористи «Талібану» зробили фото з георгіївськими стрічками

Представники терористичного руху «Талібан» наділи на себе георгіївські стрічки. Це сталося, ймовірно, на прийомі в російському посольстві в Афганістані.

Про це повідомляє «Ехо Москви».

Фото, на яких таліби зображені з забороненими в Україні георгіївськими стрічками, оприлюднив у соціальній мережі дипломат Микита Іщенко, який числиться на посаді прес-аташе російського посольства в Кабулі. Фото дипломат прокоментував підписом: «Таліби & георгіївська стрічка».

Сам молодий чоловік позує на фото поруч з бородатими чоловіками в традиційного афганського одягу.

Судячи з усього, знімки були зроблені під час офіційного прийому, присвяченого Дню Перемоги. Щорічно російські дипмісії проводять подібні заходи по всьому світу і посольство в Кабулі не стали винятком.

Як відомо, рух «Талібан» визнано міжнародним співтовариством і в тому числі Росією, терористичним і заборонено в Росії. Тому фото, яке свідчить про зв’язок між терористами і Росією, викликає чимало запитань.

На скандальне фото звернули увагу в мережі.

«Не вистачає Хезбалли і ХАМАСу на акції« Безсмертний полк », – прокоментували фото талібів з георгіївськими стрічками в Twitter ІнфоВійська України.

Пресс-атташе посольства в Афганистане постит фото пришедших в гости талибов. Судя по антуражу, это праздничный приём в…

Gepostet von Vladimir Varfolomeev am Sonntag, 5. Mai 2019

Нагадуємо, раніше в Білому домі зробили різку заяву про зв’язок РФ з талібами. У США заявили про те, що Росія поставляє зброю бойовикам руху «Талібан», звинувативши Кремль в порушенні рішення РБ ООН і міжнародних норм.